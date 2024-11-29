Yeni Zelanda Savaş Gemisi Otomatik Pilot Hatası Sebebiyle Battı - Son Dakika
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Dünya

Yeni Zelanda Savaş Gemisi Otomatik Pilot Hatası Sebebiyle Battı

Yeni Zelanda Savaş Gemisi Otomatik Pilot Hatası Sebebiyle Battı

Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, 5 Ekim'de Samoa açıklarında batan bir savaş gemisinin otomatik pilotta unutulmasından kaynaklanan insan hatası nedeniyle karaya oturduğunu açıkladı. Gemideki 75 kişilik mürettebatın tamamı tahliye edildi.

29.11.2024 12:45  Güncelleme: 12:46
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YENİ Zelanda Savunma Bakanlığı, 5 Ekim'de batan savaş gemisinin mürettebat tarafından otomatik pilotta unutulduğu için mercan resifine çarptığını duyurdu.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kraliyet Donanması'na ait bir geminin Samoa açıklarında karaya oturmasının ardından battığını, ancak gemideki 75 kişiden oluşan mürettebat ve yolcuların tamamının tahliye edildiğini ve güvende olduğunu belirtti. Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda yaptığı açıklamada, "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yeni Zelanda Savaş Gemisi Otomatik Pilot Hatası Sebebiyle Battı - Son Dakika

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