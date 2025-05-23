Yeşiller Partisi'nden Hükümete Sert Eleştiri

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya'da Yeşiller Partisi, Başbakan Friedrich Merz ile koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil'i, "verdikleri sözleri tutmamak" ve "bütçe hilesi yapmakla" suçladı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Felix Banaszak, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Önce büyük vaatlerde bulunup sonra iklim ve dönüşüm Fonu'nda kesinti yapmak, bütçe hilesinden başka bir şey değildir" dedi. Banaszak, yapılacak yatırım kesintilerinin Almanya'nın ekonomik yapısını zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Yeşiller Partisi, 500 milyar euroluk özel bütçeyi sadece bu fonların normal federal bütçeye ek olacağı ve Almanya'ya doğrudan yatırım yapılacağı sözüne dayanarak desteklediklerini belirtti. Yeşiller Partisi, bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda artık ciddi şüpheler taşıyor.

Federal Maliye Bakanlığı ise yapılan eleştirileri reddetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bütçe planlarının hukuka uygun olduğu ve makroekonomik dengelerle uyumlu şekilde hazırlandığı vurgulandı.