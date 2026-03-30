Yetişkin içerik yıldızına hapis şoku: Bali'de çektiği video başını yaktı
Yetişkin içerik yıldızına hapis şoku: Bali'de çektiği video başını yaktı

30.03.2026 22:47
Call Me Slo adıyla bilinen 23 yaşındaki Fransız içerik üreticisi Melisa Mireille Jeanine, Bali'de çektiği yetişkin içerik videosu nedeniyle iki erkek arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Endonezya yasalarına göre suç sayılan bu içerik nedeniyle Jeanine'in 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Call Me Slo adıyla bilinen 23 yaşındaki Fransız içerik üreticisi Melisa Mireille Jeanine Bali'de çektiği yetişkin içerik videosu nedeniyle ciddi bir yasal süreçle karşı karşıya. Genç kadın Endonezya yasalarına göre suç sayılan yetişkin içerik üretimi nedeniyle iki erkek arkadaşı ile birlikte tutuklandı.Genç kadının 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.Jeanine ve İtalyan arkadaşı, Tayland'a uçmaya çalışırken Denpasar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fransız menajeri ise birkaç gün sonra aynı bölgede tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

LÜKS VİLLADA ÇEKİM YAPTILAR

Şüphelilerin, 8 Mart'ta Kuzey Kuta'daki bir villada yetişkin içerik videosu çekimi yaptığı tespit edildi. Senaryoda, bir kurye rolü canlandırılırken, yerel bir motosiklet taksi sürücüsüne benzer kostüm kullanıldığı ortaya çıktı. Çekilen görüntülerin daha sonra internet üzerinden paylaşıldığı belirlendi.

Badung Polis Şefi Joseph Edward Purba, şüphelilerin içerikleri ücretli platformlarda satmayı ve sosyal medyada paylaşmayı planladığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

YASALAR ÇOK SERT

Endonezya'da yürürlükte olan 2008 tarihli yasa kapsamında, ticari amaçlı yetişkin içerik üretimi ve dağıtımı ağır suç sayılıyor. Şüpheliler hakkında bu kapsamda soruşturma yürütülüyor.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bali'de Aralık 2025'te yaşanan benzer bir olayda, İngiliz içerik üreticisi Tia Billinger (Bonnie Blue) gözaltına alınmış, daha sonra sınır dışı edilerek ülkeye giriş yasağı getirilmişti. Yetkililerin son dönemde bu tür faaliyetlere karşı denetimleri artırdığı belirtiliyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada geniş yankı oluştu. Birçok kullanıcı turistlerin yerel yasalara uyması gerektiğini savunurken, bazıları ise cezaların sertliğini tartışmaya açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    şaka gibi ya :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
