1990'lı yıllara damga vuran ve birçok çocuğun korkulu rüyası olan "şeytan bebek" Chucky, Meksika'da 'gözaltına alındı'.
Suçluların insanları korkutmak için kullandığı ve cebinde gerçek bıçağı da olan oyuncak bebek Chucky, Meksika'da düzenlenen bir operasyonda şüphelilerle birlikte karakola götürüldü. Polisin tıpkı filmlerdeki gibi "kötü ruh" taşıyor olabileceğini söylediği oyuncağın kelepçelenerek götürülmesi dikkat çekti.
Coahuila eyaletinin Monclova kentinde yaşanan olayda, polis bebeğin saçlarından tutup sabıka fotoğraflarını da çekti. Emniyet yetkilileri, Carlos isimli suçlunun Chucky'yi insanların yüzüne tutup onları korkuttuğunu kaydetti. Öte yandan görüntüler ülkede "polisin işini ciddiye almadığı" yönünde tepkilere de yol açtı.
Sözcü'de yer alan habere göre kentin eski Emniyet MüdürüJuan Raúl Alcocer, "Gazeteciler polisten bebekle poz vermesini, ona kelepçe takmasını istedi, o da yaptı. Polis işini daha ciddi yapmalı, bebeklerle oynamamalı" dedi.
Son Dakika › Dünya › Yok böyle operasyon! ''Şeytan bebek'' Chukcy'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler - Son Dakika