Yok böyle operasyon! \'\'Şeytan bebek\'\' Chukcy\'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler

1990'lı yıllara damga vuran ve birçok çocuğun korkulu rüyası olan "şeytan bebek" Chucky, Meksika'da 'gözaltına alındı'.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Suçluların insanları korkutmak için kullandığı ve cebinde gerçek bıçağı da olan oyuncak bebek Chucky, Meksika'da düzenlenen bir operasyonda şüphelilerle birlikte karakola götürüldü. Polisin tıpkı filmlerdeki gibi "kötü ruh" taşıyor olabileceğini söylediği oyuncağın kelepçelenerek götürülmesi dikkat çekti.

SABIKA FOTOĞRAFLARINI DA ÇEKTİLER

Coahuila eyaletinin Monclova kentinde yaşanan olayda, polis bebeğin saçlarından tutup sabıka fotoğraflarını da çekti. Emniyet yetkilileri, Carlos isimli suçlunun Chucky'yi insanların yüzüne tutup onları korkuttuğunu kaydetti. Öte yandan görüntüler ülkede "polisin işini ciddiye almadığı" yönünde tepkilere de yol açtı.

"POLİS İŞİNİ DAHA CİDDİ YAPMALI"

Sözcü'de yer alan habere göre kentin eski Emniyet MüdürüJuan Raúl Alcocer, "Gazeteciler polisten bebekle poz vermesini, ona kelepçe takmasını istedi, o da yaptı. Polis işini daha ciddi yapmalı, bebeklerle oynamamalı" dedi.