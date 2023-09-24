Yok böyle operasyon! ''Şeytan bebek'' Chukcy'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler - Son Dakika

Yok böyle operasyon! ''Şeytan bebek'' Chukcy'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler

Yok böyle operasyon! \'\'Şeytan bebek\'\' Chukcy\'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler
Son Güncelleme: 24.09.2023 09:58

1990'lı yılların ünlü korku serisinin başrolü olan ''şeytan bebek'' Chucky, Meksika'da ilginç bir polisiye olayın kahramanı oldu. Düzenlenen bir operasyonda şüphelilerle birlikte karakola götürülen Chucky, polisin tıpkı filmlerdeki gibi ''kötü ruh'' taşıyor olabileceğini söylemesi üzerine kelepçelenerek götürüldü.

1990'lı yıllara damga vuran ve birçok çocuğun korkulu rüyası olan "şeytan bebek" Chucky, Meksika'da 'gözaltına alındı'.

ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Suçluların insanları korkutmak için kullandığı ve cebinde gerçek bıçağı da olan oyuncak bebek Chucky, Meksika'da düzenlenen bir operasyonda şüphelilerle birlikte karakola götürüldü. Polisin tıpkı filmlerdeki gibi "kötü ruh" taşıyor olabileceğini söylediği oyuncağın kelepçelenerek götürülmesi dikkat çekti.

Yok böyle operasyon! 'Şeytan bebek' Chukcy'i de kelepçeleyip götürdüler

SABIKA FOTOĞRAFLARINI DA ÇEKTİLER

Coahuila eyaletinin Monclova kentinde yaşanan olayda, polis bebeğin saçlarından tutup sabıka fotoğraflarını da çekti. Emniyet yetkilileri, Carlos isimli suçlunun Chucky'yi insanların yüzüne tutup onları korkuttuğunu kaydetti. Öte yandan görüntüler ülkede "polisin işini ciddiye almadığı" yönünde tepkilere de yol açtı.

"POLİS İŞİNİ DAHA CİDDİ YAPMALI"

Sözcü'de yer alan habere göre kentin eski Emniyet MüdürüJuan Raúl Alcocer, "Gazeteciler polisten bebekle poz vermesini, ona kelepçe takmasını istedi, o da yaptı. Polis işini daha ciddi yapmalı, bebeklerle oynamamalı" dedi.

Operasyon, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yok böyle operasyon! ''Şeytan bebek'' Chukcy'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle operasyon! ''Şeytan bebek'' Chukcy'i kelepçeleyip sabıka fotoğrafı çektiler - Son Dakika
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