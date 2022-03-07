Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı

07.03.2022 12:42

Son dakika haberleri: Almanya'dan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere yola çıkan insani yardım konvoyu, yol kenarına araçlarıyla birlikte gelen onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlandı.

Almanya'dan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere yola çıkan insani yardım konvoyu, yol kenarına araçlarıyla birlikte gelen onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlandı.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Ukrayna'ya doğru Almanya'dan yola çıkan ve arama-kurtarma ekipmanları taşıyan konvoyun onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlanma görüntülerini paylaştı. Konvoyun geçtiği yol kenarına itfaiye araçlarıyla birlikte gelen Alman ekipleri, konvoyun geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulunup alkışlayarak desteklerini gösterdi.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri açıklamasında "İnsanlara yardım etmek ve onları kurtarmak için çeşitli ekipman ve malzemeler şimdi Almanya'dan bize geliyor. İtfaiyeciler bizimle olduklarını göstermek için bir insan koridoru oluşturdu. Destek için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı
Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı
Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı
YORUMLAR
500
Almanya'da fabrika siparişleri ocakta dış taleple genişlerken, Ukrayna savaşıyla belirsizlik artıyor Almanya'da fabrika siparişleri ocakta dış taleple genişlerken, Ukrayna savaşıyla belirsizlik artıyor Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu Ukrayna Acil Durum Ekipleri, tren istasyonlarına çadır ve AŞ evleri kurdu

Arama Kurtarma, Ukrayna, Almanya, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement