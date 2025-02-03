Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

Geniş Video İzle

United Airlines'a ait 100'den fazla yolcu taşıyan bir uçak, kalkış sırasında alev aldı. Yolcuların panik içinde 'Bizi çıkarın!' diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. New York'a gitmek üzere olan Airbus A320'nin kanadından alevler yükselirken, Houston, Teksas'taki George Bush Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, motor sorunu nedeniyle kalkışı iptal etti.

03.02.2025 10:04  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100'den fazla yolcu taşıyan United Airlines uçağı kalkış sırasında alev aldı, panik içindeki yolcular "Bizi çıkarın!" diye bağırdı.

New York'a giden Airbus A320'nin kanadından alevler yükselirken, uçak içinden çekilen görüntülerde yolcuların yaşadığı panik görülüyor. Houston, Teksas'taki George Bush Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan United Airlines 1382 sefer sayılı uçak, Pazar günü saat 08:30'da "motor sorunu" nedeniyle kalkışı iptal etti.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre, 104 yolcu ve 5 mürettebat acil tahliye edilerek otobüslerle terminale götürüldü. Yaralanan olmadı ve uçak aynı gün içinde kalkış yaptı.

Görüntülerde, bir kabin görevlisi yolculardan yerlerinde kalmalarını isterken, bir yolcunun "Hayır, yanıyor!" diye bağırdığı duyuluyor. Houston itfaiyesi olay yerine geldiğinde söndürmeleri gereken bir yangın kalmamıştı.

Yolcu Ashlyn Sharp FOX News'e yaptığı açıklamada, "Yolcular artık yerlerinde durmayacağını anlayınca, bizi uçağın arkasındaki acil kaydıraktan indirdiler. Yaklaşık 2.5 saat pist üzerinde bekledik. Sonunda servis araçları, ambulanslar ve polis geldi" dedi.

Bu olay, Washington D.C. ve Philadelphia'da yaşanan iki ölümlü kazadan günler sonra meydana geldi. Başkentte bir ticari uçak ile askeri helikopterin çarpışması 67 can aldı. Philadelphia'daki hava ambulansı kazasında ise 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi
Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi
Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi
Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

Amerika Birleşik Devletleri, United Airlines, George Bush, Havacılık, Güvenlik, New York, Houston, Teksas, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Kiremitci:
    Rabbim birilerine ceza verecekse, Yarattığı Kullarını kullanarak verir. Abd ye az bile bu tür belalar. O kadar mazlumun ahı, yarına kalır fakat yanına kalmaz. 14 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.