YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22.01.2026 07:49
Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen Sipan Hemo'nun öldürüldüğü iddia edildi.

Suriye Kamışlı'da düzenlenen SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen ve son dönemde İsrail'e çağrılarıyla gündeme gelen Sipan Hemo'nun öldürüldüğü iddia edildi.

"SİPAN HEMO ÖLDÜ" İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre; bölgedeki kaynaklar, SİHA'ların Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyı hedef aldığını öne sürdü. Saldırı sonucu, aralarında YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen "Sipan Hemo" kod adlı Semir Asu'nun da bulunduğu bazı üst düzey isimlerin etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Suriyeli gazeteciler de sosyal medya paylaşımlarında, Sipan Hemo'nun SİHA saldırısında öldüğünün teyit edildiğini yazdı.

KANDİL KADROSUNUN SURİYE'DEKİ EN ÜST DÜZEY İSMİ

Sipan Hemo, "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ardından örgütün Suriye'deki ikinci ismi olarak biliniyordu. Örgütün Suriye yapılanması içinde Kandil kadrosunun en üst düzey temsilcisi olan Hemo'nun, PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'a en yakın kişilerden biri olduğu ifade ediliyordu.

Sipan Hemo kod adlı Semir Asu, Terörle Aranan Kırmız Liste'de bulunuyor.

İSRAİL VE ABD ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hemo, son olarak Reuters'a verdiği röportajda ABD'den güvenlik garantisi talep etmiş, İsrail'in "Suriye'deki Kürtler adına" Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemesi gerektiğini savunmuştu. Bu açıklamalar, bölgede ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rs202020 rs202020:
    Dün Haberi öldürüldü diye verdin Bugün iddia oldu...Her şeyden bi haber SON DAKİKA yapıyorsun bu sporu... 14 0 Yanıtla
    123612e6 123612e6:
    Hiç işin kalmadı sanırım. eleştirdigin şeye bak 2 5
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
