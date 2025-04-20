Yüksek Mahkeme, Venezuelalıların Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu - Son Dakika
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Dünya

Yüksek Mahkeme, Venezuelalıların Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Venezuelalı çete üyelerinin sınır dışı kararını durdurdu.

20.04.2025 11:31
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(ANKARA) - ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı "Venezuelalı çete üyesi olduğu" iddia edilen çok sayıda kişinin sınır dışı edilmesi kararını geçici olarak durdurdu. Trump yönetimi ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarını "kararlarını kaldırmaya" çağırdı.

Bir sivil özgürlükler grubu olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), hala Teksas'ta gözaltında tutulan bu kişilerin sınır dışı edilmelerinin durdurulması için dava açmış ve "davalarına mahkemede itiraz edemediklerini" belirtmişti.

Trump, Venezuelalı çok sayıda kişiyi "çete üyesi olduklarını" ileri sürerek, El Salvador'daki bir hapishaneye göndererek, "Savaş zamanında, ABD Başkanına 'düşman olarak görülen ulusların' vatandaşlarını olağan süreçler olmaksızın gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisi veren 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'na" başvurmuştu. Bu yasaya daha önce sadece savaş zamanlarında toplamda üç kez başvurulmuştu.

Bunun üzerine ABD Yüksek Mahkeme yargıçları, dünkü davada, kısa ve imzasız bir kararda, " Hükümet, bu Mahkemenin yeni bir emrine kadar sözde tutuklular sınıfının hiçbir üyesini ABD'den çıkarmamaya yönlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Muhafazakar olduğu bilinen Yüksek Mahkeme yargıçları Clarence Thomas ve Samuel Alito, bu karara muhalif kaldı.

Yüksek Mahkeme, ilk olarak 8 Nisan'da, "Trump'ın, 'çete üyesi olduğu' iddia edilen kişileri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasasını kullanabileceğine, ancak sınır dışı edilen kişilere sınır dışı edilmelerine itiraz etme şansı verilmesi gerektiğine" karar vermişti.

Beyaz Saray, ACLU'nun göçmenler adına yaptığı talebi resmen reddetmeye çağırdı

Beyaz Saray, dün "yargıçları, konuyu daha detaylı inceledikten sonra ACLU'nun göçmenler adına yaptığı talebi resmen reddetmeye" çağırdı ve yasanın toplu sınır dışılar için kullanılmasına yönelik itirazları "haksız dava" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşımında, "Yönetimin eylemlerinin yasallığına ve ABD halkının, haklarından çok terörist yabancıların haklarını önemseyen radikal aktivistlerin açtığı haksız davalara karşı galip geleceğimize güveniyoruz" dedi. Yabancı Düşmanlar Yasası, en son İkinci Dünya Savaşı sırasında, Japon kökenli ABD vatandaşlarının yargılanmadan hapsedildiği ve binlerce kişinin toplama kamplarına gönderildiği dönemde uygulanmıştı.

ACLU: "Bu kişilere, karara mahkemede itiraz etme haklarının olduğu söylenmedi"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından açılan "Venezuelalı çete üyesi olduğu" iddia edilen çok sayıda kişinin sınır dışı edilmesini durdurmasına karar verilen dünkü davada, ayrıca "bu kişilere karara mahkemede itiraz etme haklarının olduğunun söylenmediği" de belirtildi.

Dava dilekçesinde, "Bu Mahkeme'nin müdahalesi olmadan, düzinelerce ya da yüzlerce önerilen sınıf üyesi, atanmalarına ya da sınır dışı edilmelerine itiraz etmek için gerçek bir fırsat olmaksızın El Salvador'da olası bir ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir" denildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'a konuşan konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, 8 Nisan itibariyle El Salvador'a sınır dışı edilen 261 Venezuelalıdan 137'sinin Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamında sınır dışı edildiğini söyledi. Buna göre, bir alt mahkeme, 15 Mart'ta bu sınır dışı işlemlerini geçici olarak durdurmuştu.

ABD, "yanlışlıkla" bir El Salvador vatandaşı sınır dışı etti

Bunun yanı sıra ABD hükümeti, El Salvador vatandaşı Kilmar Ábrego García'yı yanlışlıkla sınır dışı ettiğini kabul ederken, García'nın, "MS-13 çetesinin bir üyesi olduğunu" iddia etti. Ancak bu iddia, avukatı ve ailesi tarafından reddedildi.

Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle hükümetin García'nın geri getirilmesini kolaylaştırması gerektiğine karar verdi, ancak Trump yönetimi, "García'nın bir daha ABD'de asla yaşamayacağını" belirtti.

Maryland'den Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Bay Ábrego García'yı El Salvador'da ziyaret ederken, ABD'nin Terörizm Hapsetme Merkezi olarak bilinen hapishane Cecot'tan yeni bir hapishaneye taşındığını söyledi.

Trump, göreve geldiği gün olan 20 Ocak'taki ikinci açılış konuşmasında, "ABD topraklarına yıkıcı suçlar getiren tüm yabancı çetelerin ve suç şebekelerinin varlığını ortadan kaldırma" sözü vermişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Yüksek Mahkeme, Venezuelalıların Sınır Dışı Edilmesini Durdurdu - Son Dakika

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