Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız

Ankara ile Atina arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken, Yunanistan'ın Ege denizindeki adaların neredeyse tamamını silahlandırmasıyla yükselen tansiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan Başbakanı Miçotakis'e yönelik "Şaka yapmıyorum. Sonu felaket olur" restiyle zirveye çıktı.

"BİZ ONLARI BALIKLARA YEM YAPACAĞIZ"

Provokasyonlarına son sürat devam eden Yunanistan'dan son küstah çıkış ise Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis'ten geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haddini aşan Kranidiotis şu ifadeleri kullandı; "Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız."

"BİRİLERİNİ FENA KIZDIRDIK SANIRIM"

Kranidiotis yaptığı paylaşımın ardından yükselen tepkilere de yanıt verdiği bir tweet attı ve "Sanırım bazılarını fena kızdırdık" ifadesini kullandı.