Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika
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Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi

03.10.2022 10:10

CNN International'da bir canlı yayına katılarak gündeme dair merak edilenleri yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği ve Türk Sahil Güvenliği'nin göçmenleri kurtardığı görüntüler geldi. Miçotakis, görüntüler karşısında zor anlar yaşadı.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik günden güne artıyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın artan tacizleri ile sorun farklı noktalara taşınıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de Ege Denizi'ni aşarak Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler oluşturuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ege Denizi'nde yaşanan göçmen krizi ile ilgili sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

YUNANİSTAN'IN DENİZE İTTİĞİ GÖRÜNTÜLER YANSITILDI

CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu. Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı. Başbakan, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE İTİYORLAR

Yunanistan, zaman zaman Ege Denizi'nde göçmenlere karşı yaptığı bu hareketler ile gündeme gelmişti. Son olarak, Ağustos ayında Ege Denizi'nin Çeşme tarafında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği görüntüler Türkiye tarafından paylaşılmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Koray Demir: abd sizi bızım kucagımıza oturtucak arkasına bakmadan kacıcak ukraynaya yapılanlar gıbı sızıde aynı yapıcak abd bu ortalıgı karıstırır sonrada arkasını doner gıder Cevap Yaz 101 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüleri gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis ne diyeceğini bilemedi - Son Dakika
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