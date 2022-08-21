Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA - Son Dakika
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Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA

21.08.2022 15:33

Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle tasarlanan İHA, "Türklerin titrediği İHA" ifadeleriyle tanıtıldı. Dünyaya ün salan Türk Bayraktar SİHA'larına rakip olmayı uman Yunan İHA'sı ise sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar, okuyucuları güldürdü.

Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan ve SİHA'larıyla her savaşta adından söz ettiren Türkiye'ye bir rakip daha çıktı. Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle bir İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı ifade edildi.

"TÜRKLERİN TİTREDİĞİ İHA"

Yunan gazeteleri ise henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurdu. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

TÜRKLERİN DİLİNE DÜŞTÜLER

Twitter'da onlarca kullanıcı Yunanlıların İHA'sının Türk İHA ve SİHA'larıyla yarışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi. Konu kısa sürede güdeme yerleşti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi
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Sosyal Medya, Yunanistan, Twitter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan medyası 'Türkleri titreten' sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA - Son Dakika
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