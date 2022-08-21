Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan ve SİHA'larıyla her savaşta adından söz ettiren Türkiye'ye bir rakip daha çıktı. Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle bir İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı ifade edildi.
Yunan gazeteleri ise henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurdu. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Twitter'da onlarca kullanıcı Yunanlıların İHA'sının Türk İHA ve SİHA'larıyla yarışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi. Konu kısa sürede güdeme yerleşti.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika › Dünya › Yunan medyası 'Türkleri titreten' sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA - Son Dakika