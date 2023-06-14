Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e çıktı - Son Dakika
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Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e çıktı

14.06.2023 16:17

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında Libya'dan aldığı sığınmacıları taşıyan gemi battı. Acı olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, 400 kadar düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda göçmenin de kayıp olduğu ifade edildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

LİBYA'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi

YUNAN CUMHURBAŞKANI BÖLGEYE GİDİYOR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek. Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e yükseldi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • ben irfo: ALLAH olenlere rahmet eylesin ..ama bu avrupaya gitmekle kurtulus sayilmaz avrupa cennet degil her ulkede sorun var . Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • sait acar: Bu gidişle bizde böyle olacak gibiyiz. Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
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Yunanistan, İtalya, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e çıktı - Son Dakika
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