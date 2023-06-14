Alabora olan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 78'e çıktı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, 400 kadar düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda göçmenin de kayıp olduğu ifade edildi.

LİBYA'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI BÖLGEYE GİDİYOR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gidecek. Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.