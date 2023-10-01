Yunanistan'da sel felaketine tepki: Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı - Son Dakika

Yunanistan'da sel felaketine tepki: Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı

Yunanistan\'da sel felaketine tepki: Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:29

Yunanistan'ın Volos kentinde ikinci kez yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Ahileas Beos, sel mağduru bir kişiye tokat attı. Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, tepkisinin bir ay boyunca uykusuz kalmasının sonucu olduğunu belirtti. Sel felaketi, Tesalya bölgesinde ciddi hasarlara yol açmış, birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalmıştı.

Yunanistan'da ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya kalan Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos'un, sel mağduru bir kişiye tokat attığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan habere göre, gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bir bölge sakini ile Beos arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Haberlerde, tartışmanın ardından Beos'un söz konusu kişiye tokat attığı kaydedildi.

Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Verdiğim tepki, bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucudur." dedi.

28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı.

Birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle birçok yol da trafiğe kapatılmıştı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sosyal Medya, Belediye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da sel felaketine tepki: Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşuyor
14:05 TBMM'de yeni yasama dönemini açan Başkan Kurtulmuş: Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz
14:01 Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu
13:28 ABD Büyükelçiliği'nden bombalı saldırı girişimi sonrası vatandaşlarına uyarı: Bölgeden uzak durun
12:58 15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü
12:51 Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler
12:29 Ankara'daki saldırı girişiminde teröristin kendini patlattığı an saniye saniye kameralara yansıdı
12:19 Kosova Hükümeti, Sırp birliklerinin sınırdan geri çekilmesini istedi
12:01 Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu
11:56 Soylu'dan bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 14:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da sel felaketine tepki: Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement