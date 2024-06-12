Yunanistan'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunanistan'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi

Yunanistan\'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi

Yunanistan bu yazın ilk sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Antik Akropolis turistik alanı kapatıldı, okullar tatil edildi ve Atina genelinde sağlık görevlileri görevlendirildi. Sıcaklıkların, Güney Afrika'dan sıcak hava ve toz getiren güney rüzgarları nedeniyle 43 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülke genelinde birçok ilkokul ve anaokulu iki gün süreyle kapatılacak. Yunanistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri.

12.06.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yazın ilk sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kalan Yunanistan, antik Akropolis turistik alanını kapattı, okulları tatil etti ve Atina genelinde sağlık görevlileri görevlendirdi. Sıcaklıkların, Güney Afrika'dan sıcak hava ve toz getiren güney rüzgarları nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri ülkenin bazı bölgelerinde 43 dereceye (109 Fahrenheit) ulaşması bekleniyordu.

Dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan ve Parthenon Tapınağı'nı içeren Akropolis tepesi, öğlen saat 12:00'den akşam 17:00'yekadar kapalı tutuldu ve Kızıl Haç personeli turistlere su dağıttı. Ülke genelinde birçok ilkokul ve anaokulu iki gün süreyle kapatılacak.

Yunanistan, Avrupa'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerinden biri. Geçen yıl, artan sıcaklıklar ölümcül orman yangınlarını tetiklerken, düzensiz yağmurlar kayıtlara geçen en kötü sel felaketlerine neden oldu ve bu felaketler tarım ürünlerine ve geçim kaynaklarına zarar verdi. Bilim insanları, geçen kışın şimdiye kadarki en sıcak kış olduğunu ve düşük yağış miktarının daha fazla yangın riski oluşturduğunu söylüyor.

Benzer koşullar, geçen yıl Portekiz, Fransa, İspanya ve İtalya da dahil olmak üzere Güney Avrupa'nın büyük bir kısmında görüldü ve bu ülkelerdeki yangınlar onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan'da bu yıl yangınlar beklenenden daha erken başladı, Mart ayında bile yangın görüldü.

Güney Afrika, Yunanistan, Atina, Tatil, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da sıcaklardan dolayı Antik Akropolis alanı ziyaretçilere kapatıldı ve okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement