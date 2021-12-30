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Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak - Son Dakika

Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

30.12.2021 15:40

Yunanistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan kısıtlamaların, vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle bugünden itibaren başlamasına karar verildi.

Vaka sayısında yaşanan ani artışa dikkati çeken Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan; yüksek korumalı maskelerin kullanım alanlarının genişletilmesine, yeme içme sektörü ve spor etkinliklerindeki sınırlandırılmalara ve uzaktan çalışma yöntemine yönelik uygulamaların bugünden itibaren başlayacağını kaydetti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK İSTİYORLAR

Plevris, Kovid-19'un omicron varyantının artık ülkede yaygın şekilde görüldüğünü belirterek, virüsün delta varyantının da sağlık sistemi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti. Sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaltılması için özel sektörle de iş birliği yapılacağını aktaran Plevris, aşılama oranlarının artması için alınabilecek tedbirlerin de hükümet tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

LOKANTA VE KAFELERDE MÜZİK YASAĞI

Plevris, yeme içme sektöründe artık müziğin de yasak olacağını vurgulayarak, lokanta, kafe ve eğlence merkezlerinin sadece 31 Aralık gecesi 02.00'ye kadar müzik olmaksızın hizmet vereceğini, diğer günler ise gece yarısından itibaren kapatılacaklarını aktardı.

Evlerde kalabalık partilerin düzenlenmesinin de yasak olacağını söyleyen Plevris, yılbaşı nedeniyle yapılacak ev ziyaretleri öncesinde de Kovid-19 testi yapılmasını önerdi.

Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

SPOR ETKİNLİKLERİNE DE KISITLAMA GETİRİLECEK

Mekanlarda ayakta müşteri kabul edilmeyeceği ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceği aktararak, spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini bildirildi.

N95 MASKE ZORUNLULUĞU

Yeni tedbirler kapsamında market, toplu taşıma ve yeme içme sektöründe N95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı maskelerin kullanılmasının zorunlu olacağı, bu maskelerin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiği belirtildi.

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Yunanistan, Müzik, Ocak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak - Son Dakika
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