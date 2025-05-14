Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin

Yunanistan\'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin

Yunanistan'ın tatil bölgelerinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki turistleri endişelendirdi. Deprem, Girit ve Rodos'u etkiledi. Yetkililer, tsunami riski nedeniyle kıyı bölgelerinden uzaklaşılması uyarısı yaptı. Merkez üssü Kasos adası olan sarsıntı, İsrail'den bile hissedildi. Yunanistan Acil İletişim Servisi, nadir görülen bir tsunami uyarısı yayınladı.

14.05.2025 16:32
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Yunanistan'ın popüler tatil bölgelerinde yaşanan güçlü deprem, bölgedeki turistleri endişelendirdi. 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı, Girit ve Rodos'u etkilerken, yetkililerce tsunami riski nedeniyle kıyı bölgelerinden uzaklaşılması uyarısı yapıldı.

Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre deprem, çoğu kişi uyurken gece saatlerinde meydana geldi ve 62.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkez üssü küçük Kasos adası olan sarsıntı, İsrail'den bile hissedildi.

Çarşamba sabahı saat 04:00 civarında Kasos ve Karpathos çevresinde 3.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Ardından gelen üçüncü deprem sonrası, Yunanistan Acil İletişim Servisi tarafından nadir görülen bir tsunami uyarısı yayınlandı.

Rodos, Karpathos ve Kasos'taki insanlara "olası tsunami riski" konusunda acil durum mesajları gönderildi ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları istendi.

Bölgede bulunan İngiliz turist Nigel Cummings, "Sadece sarsılmadık, yerin tamamı jöle gibi sallandı. Tsunami uyarısı mesajı insanları gerçekten korkuttu" dedi.

Rodos'taki bir sahil otelinde çalışan Anastasia da, "İnsanlar çok sarsıldı, çoğu uyuyamadı. Deprem çok güçlüydü, o kadar güçlüydü ki şiddetini bile hafife aldılar" diye konuştu.

Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthymios Lekkas, depremin 60 kilometre derinlikte olmasının, yüzeye ulaşan sarsıntının şiddetini azalttığını belirtti.

Lekkas, "Deprem Girit, Rodos, Kos ve tüm güneydoğu Ege'de güçlü bir şekilde hissedildi, ancak henüz tam olarak hasar durumunu bilmiyoruz" dedi.

Girit'te 624.000'den fazla insan yaşıyor ve adanın nüfusunun yaklaşık üçte biri başkent Heraklion'da bulunuyor. Bölge, Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının birleştiği, Avrupa'nın en aktif deprem bölgelerinden birinde yer alıyor.

Bu son deprem, Şubat ayında Santorini adasında iki hafta içinde 7.700 sarsıntının yaşanmasının ardından geldi. O dönemde ada olağanüstü hal ilan etmişti.

Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Salih bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Salih bölgelerini terk edin

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Son Dakika Dünya Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Security Specialist:
    Bir devlet Deniz altında Atombimbası deniyor, diğer Devet' de aylar sonra tsunami oluyor. Veya bir Devlet diğer Devlete Balistik füzeler fırlatıyor böyleçe aylar sonra üçünçü Devlet' de Depremler oluyor :( 2 1 Yanıtla
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