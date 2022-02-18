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Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi - Son Dakika

Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi

18.02.2022 09:15

Son dakika! Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 237'si yolcu 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botu gönderdi.

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi.

İTALYA SEFERİ YAPIYORDU

Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.

TÜM YOLCULARIN GÜVENDE OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ

Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcuların güvende olduğu bilgisini verdi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Zamana karşı yarış veren ekipler yolcuları Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti. Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi - Son Dakika
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