Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis\'den Türkiye\'ye küstah tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, katıldığı forumda Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin bölgedeki adımlarını tehdit olarak tanımladı. Yunan silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye karşı hazırlandığını söyleyen Houpis, "5 dakika içinde yanıt vermeye hazırız." dedi.

13.04.2025 16:37
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Katıldığı forumda Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Türkiye'nin bölgedeki adımlarının tehdit oluşturduğunu söyledi. Houpis, "Türkiye'ye 5 dakika içinde yanıt vermeye hazırız." dedi.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN SKANDAL SÖZLER

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, katıldığı 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. Türkiye'nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Houpis skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE 5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIRZ"

Ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu söyleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" dedi. Saldırgan sözler kullanan Houpis, Türkiye'nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" savundu.

"ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ KARARLIYIZ"

Türkiye'nin NAVTEX açıklamaları hakkında konuşan Yunan general, "Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz" ifadelerini kullandı. Houpis, "Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse beş dakika içinde Türkiye'ye karşılık veririz" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün artan nüfusu ile ilgili soruya Houpis "Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz" yanıtını verdi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde yaşanan "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" söyledi.

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Yunanistan, Ekonomi, Türkiye, Delphi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sefa Satir:
    5 dakikanız olacakmı sanıyosunuz öyle bi durumda bi de onu düşün 25 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Yine Yürek yemişler 22 1 Yanıtla
  • Önder Avaz:
    Ayranınızı dökerler dimitrios türk askeri ezer geçer 19 0 Yanıtla
  • netlog321:
    geçenlerde sınır ihlali yapmışlardı bizim hükümet çıt çıkarmadı 12 3 Yanıtla
  • Halil ibrahim aral:
    tehdit etmemiş türkiye saldırırsa 5 dakka içinde savunuruz demiş bunlar kapı gıcırtısından korkuyorlar başlık yanlış olmuş 12 0 Yanıtla
  • frkctkks1974:
    5 dakika yeterli süre?? 10 0 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Bu Enayiler Olimpiyat Öncesi Antrenman Yapmak İstiyor Yüzme Alanında Galiba 5 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Yunanistan arka ayağı ile kulağını kaşıyor, zahmet etmesin biz kaşırız 5 0 Yanıtla
  • 2129816:
    G. korkusundan konuşuyor. yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz bekleyin o günü. 2 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Kuru kalabalıktan başka bişey değil 1 0 Yanıtla
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