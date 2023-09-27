Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu - Son Dakika

Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:52

Yunanistan'ın orta kesimlerini ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vuran Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

Yunanistan'ın vuran Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

PEK ÇOK NOKTADA SEL VE SU BASKINI YAŞANDI

Elias Fırtınası, Yunanistan'ın orta kesimlerini ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası'ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi. Liman kenti Volos'ta ise cadde ve sokaklar göle döndü.

"ÜST KATLARA ÇIKIN, HAYATINIZI KORUYUN"

Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi. Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ı Elias Fırtınası vurdu - Son Dakika
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