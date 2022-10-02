Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde

02.10.2022 15:34

İngiliz basınına verdiği röportajda Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, "Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde" ifadesini kullanırken, "Herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası basında da yakından takip ediliyor. Son olarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye'nin Yunanistan ve ABD'ye nota vermesi gerilimi artırmıştı.

ERDOĞAN: TAVSİYEMİZ ABD'NİN YUNANİSTAN'I YANLIŞ HESABA SEVK ETMEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. Bizim tavsiyemiz ABD'nin Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi" demişti.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'NİN YANLIŞ BİLGİLER YAYDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde" diyen Yunan Başbakan, "Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDAN MİÇOTAKİS İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da "ekonomik alanda bir mucizeye" imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz Yeni stadına 'Ayasofya' adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı 'Pontus soykırımı' olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı Yeni stadına 'Ayasofya' adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı 'Pontus soykırımı' olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı

Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
16:00 Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement