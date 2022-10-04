Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez - Son Dakika
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Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez

04.10.2022 08:28

Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası savaş senaryolarıyla ilgili değerlendirmede bulunan eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, savaşın en fazla 3-4 gün süreceğini ifade ederek, "Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var" itirafını yaptı. Yunanistan'ın ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları Ege adalarına sevk etmesi Ankara-Atina hattındaki yangını iyice alevlendirmişti.

Son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tarafların geri adım atmamasıyla birlikte her geçen gün artarken, dikkat çekici bir açıklama da bir dönem Yunanistan'ın savunma bakanlığını yürüten ve ülkede verilen neredeyse bütün madalyalara sahip olmakla bilinen Evangelos Apostolakis'ten geldi.

"ÇATIŞMA KISA BİR SÜRE İÇİNDE BÜTÜN BÖLGEYE YAYILABİLİR"

Yunan medyasına konuşan Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan'ın savaşa girmesi durumunda olayın kısa bir süre içinde yayılabileceğini söylerken bunu kontrol etmenin de kolay olmadığını dile getirdi. Çatışmaların bütün bölgeye yayılabileceğini dile getiren Apostolakis, "Türkiye tarafından rahatsızlık yaratan hamleler geldi. Türkler kendi çıkarları için işe yarayacak şeyleri yapıyor" dedi.

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Aynı zamanda Yunanistan genelkurmay başkanlığı onursal başkanı olan Apostolakis, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Türk mevkidaşı İbrahim Kalın'ın bir araya gelmesinin zamanlamasına da dikkat çekti. Apostolakis, "Eğer Sullivan onlara gerilimi yükseltmeyi bırakmanın onların yararına olacağını söylediyse onlar durur. Ortada bir pazarlık. Çavuşoğlu'nun Libya'ya gittiği bir zamanda Sullivan'ın Türkiye'ye gitmesi nasıl açıklanabilir ki" dedi.

"ORDUMUZ İYİ AMA MÜKEMMEL DEĞİL ÇÜNKÜ BAZI SORUNLAR VAR"

Yunan ordusunun etkisi ve hazırlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Apostolakis, "Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var. Askerler harika, ordumuzun gücü ve yapabilecekleri çok ciddi. Bir savaşta kimin kazanacağını önceden kestirmek kolay değil fakat her iki taraf dahasar görecektir" ifadesini kullandı.

"SAVAŞ 3-4 GÜNDEN FAZLA SÜRMEZ"

Sözcü'de yer alan habere göre Apostolakis, savaş senaryoları ile ilgili de konuştu. Türkiye ile Yunanistan'ın karşı karşıya gelme durumunda savaşın 3-4 günden fazla sürmeyeceğini söylerken, "Askeri bir çatışma başlarsa, savaşın ne yöne gideceğini kontrol etmek kolay olmaz ve çatışmalar kısa bir sürede bölgenin geneline yayılabilir. Bu kontrol altına almaya çalıştığınız ama başaramadığınız bir yangın gibi olur" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Dünya Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez - Son Dakika
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