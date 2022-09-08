Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı. - Son Dakika
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Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.

08.09.2022 18:40
Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bir kadın, gece kulübünde tanıştığı 8 erkeğin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Yunan polisinin şu ana kadar ilerleme kaydedememesi nedeniyle henüz kimse yakalanamadı.

Rodos Adası'nda tatile giden kadının başına gelenler, duyanların kanını dondurdu. Yunan polisi, yaşanan vahşetle ilgili şu ana kadar ilerleme kaydedemedi. Bu nedenle de kimse tutuklanamadı.

ÖNCE KENDİ RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİ

31 yaşındaki İngiliz kadın polise, Pazar sabahı erken saatlerde sahil kasabası Faliraki'deki bir gece kulübünde, arkadaşlarıyla 30-35 yaşları arasındaki birkaç erkekle tanıştıklarını anlattı. Daha sonra onlarla birlikte erkeklerin kalmakta oldukları otel odasına gittiklerini söyleyen genç kadın, erkeklerden biriyle hem otelin balkonunda hem de odanın içinde kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

TOPLU TECAVÜZE UĞRADI

Bu esnada bir noktada arkadaşlarının ayrıldığını belirten genç kadın, daha sonra bir grup erkeğin ona saldırdığı ve toplu tecavüze uğradığını anlattı. Dört kişiden ikisi tarafından hareketsiz bırakıldığını ve toplu tecavüze uğradığını söyleyerek toplu tecavüz suçlamasında bulundu. Olayları polise anlatan kadın, otel odasından kaçtığını ve bir taksiye binerek kaldığı yere geri döndüğünü söyledi.

HİÇBİRİ TUTUKLANMADI

Rodos polisi şimdiye kadar dört şüphelinin kimliğinin belirlenmesini sağladı. Ancak dört erkek de kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. Mevcut şüphelilerden DNA örnekleri alan müfettişler, şimdi adli muayene ve testlerin sonuçlarını bekliyorlar.

Yunan polisi kadının iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmediği için henüz bir tutuklama emri çıkarmadıklarını ve bu sebeple hiçbir şüphelinin tutuklanmadığını açıkladı.

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