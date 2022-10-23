Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde bir kadının, elinde gelin olan kızın bekaret kanını taşıyarak sokak sokak dolaştığı görülüyor.
Söz konusu görüntülerin yurtdışında kaydedildiği belirtildi. Ancak hangi ülke olduğuna dair bilgi verilmedi.
Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, büyük tepki göstererek, "Büyük skandal, ayıp, böyle şey mi olur, korkunçsunuz" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Genç kızın bekaret kanını alıp sokak sokak dolaştırdılar! Resmen skandal - Son Dakika