Çin'de bir metro istasyonunda, bir yolcunun çantasındaki taşınabilir şarj cihazı (powerbank) henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cihazın alev almasıyla birlikte büyük panik yaşayan yolcunun, vücuduna sıçrayan ateşlerden kaçmak için yürüyen merdivenlerden aşağı hızla koştuğu görüldü.
Yürüyen merdivenden alev saçarak indi
