Zaharova: Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı İHA olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara yanıt vereceğiz - Son Dakika
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Zaharova: Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı İHA olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara yanıt vereceğiz

Zaharova: Almanya\'nın Leipzig-Halle Havalimanı İHA olayı nedeniyle Rusya\'ya yönelik aldığı kararlara yanıt vereceğiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı aldığı tedbir kararlarına yanıt vereceklerini açıkladı. Zaharova, Berlin'in uydurma bir gerekçeyle ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırdığını ve kanıt sunmadığını belirterek, Rusya'ya yönelik tüm kararlara karşılık verileceğini ifade etti.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşılık vereceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke basınına Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi. Zaharova, Berlin'in uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih ettiğini söyledi.

Almanya'nın İHA olayıyla ilgili kanıt sunmadığını belirten Zaharova, "Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz. Berlin, Ukrayna krizini körükleyerek, sivillere yönelik terör eylemlerine karıştı. Rus Evi, Berlin'i uzun zamandır rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle harekete geçmek için bahane aradılar. Moskova, Rusya'ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zaharova: Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı İHA olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara yanıt vereceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zaharova: Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı İHA olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara yanıt vereceğiz - Son Dakika
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