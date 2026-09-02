RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşılık vereceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke basınına Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi. Zaharova, Berlin'in uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih ettiğini söyledi.

Almanya'nın İHA olayıyla ilgili kanıt sunmadığını belirten Zaharova, "Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz. Berlin, Ukrayna krizini körükleyerek, sivillere yönelik terör eylemlerine karıştı. Rus Evi, Berlin'i uzun zamandır rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle harekete geçmek için bahane aradılar. Moskova, Rusya'ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek" ifadelerini kullandı.