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Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti - Son Dakika
BBC

Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti

11.12.2021 12:22

Galler'de bir kadının, maymuna yaptığı işkence pes dedirtti. Kokain ikram ettiği maymunu daha sonra klozete atıp sifonu çeken kadın, 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının yaptıkları tepki çekti. Kadın, ömür boyu hayvan bakmaktan men edildi. Newport kentinden 38 yaşındaki Vicki Holland'a 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi. Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

Böyle hayvan sevgisi olmaz olsun! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti

MAYMUNA KOKAİN İKRAM EDİYOR

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra ipek maymununun durumuna dair derin bir endişe duyduklarını söyledi. Daniels, "Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Böyle hayvan sevgisi olmaz olsun! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti

HAYVANIN ACI ÇEKTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerle ilgili açıklamalarını sürdüren Daniels, "Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve Danielszgülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor. Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi" diye konuştu.

MAYMUN, HAYVAN KORUMA TOPLULUĞUNA TESLİM EDİLDİ

Videoların ortaya çıkmasından sonra polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sürdü. Sonradan bulunan maymun, RSPCA'ya teslim edildi.

Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti

Sterlin, Galler, Kokain, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti - Son Dakika
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