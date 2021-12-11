Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti

Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının yaptıkları tepki çekti. Kadın, ömür boyu hayvan bakmaktan men edildi. Newport kentinden 38 yaşındaki Vicki Holland'a 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi. Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

MAYMUNA KOKAİN İKRAM EDİYOR

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra ipek maymununun durumuna dair derin bir endişe duyduklarını söyledi. Daniels, "Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor" ifadelerini kullandı.

HAYVANIN ACI ÇEKTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerle ilgili açıklamalarını sürdüren Daniels, "Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve Danielszgülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor. Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi" diye konuştu.

MAYMUN, HAYVAN KORUMA TOPLULUĞUNA TESLİM EDİLDİ

Videoların ortaya çıkmasından sonra polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sürdü. Sonradan bulunan maymun, RSPCA'ya teslim edildi.