Zelenski'den ABD ve Avrupa'ya yardım paketi teşekkürü - Son Dakika
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Zelenski'den ABD ve Avrupa'ya yardım paketi teşekkürü

20.05.2022 12:40
Zelenski'den ABD ve Avrupa'ya yardım paketi teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketinin ABD Senatosu'ndan geçtiğini belirterek, "ABD'ye, bölgemizde demokrasi ve Ukrayna için 40 milyar dolarlık yeni destek paketini onayladığı için minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketinin ABD Senatosu'ndan geçtiğini belirterek, "ABD'ye, bölgemizde demokrasi ve Ukrayna için 40 milyar dolarlık yeni destek paketini onayladığı için minnettarım" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile konuştuğunu ve 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketi için Leyen'e şahsen teşekkür ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketinin ABD Senatosu'ndan geçtiğini belirterek, "ABD'ye, bölgemizde demokrasi ve Ukrayna için 40 milyar dolarlık yeni destek paketini onayladığı için minnettarım" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile konuştuğunu ve 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketi için Leyen'e şahsen teşekkür ettiğini belirtti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de özellikle tarım ürünlerinin ihracatı ve akaryakıt ithalatı olmak üzere ekonomik konular ve Azovstal'dan tahliyeler hakkında görüştüklerini ifade etti.

Almanya'da maliye bakanları, G7 merkez bankalarının başkanları ve uluslararası bağışçıların temsilcilerinin yer aldığı bir toplantının da gerçekleştiğini söyleyen Zelenski, "Her zaman dürüstçe söylerim: Ukrayna'da aylık bütçe açığı şimdi 5 milyar dolar. Özgürlük için savaşa dayanmak için hızlı ve yeterli finansal desteğe ihtiyacımız var. Bu sadece giderler veya ortaklardan gelen bir hediye değil, bu onların kendi güvenliklerine katkılarıdır. Çünkü Ukrayna'nın savunması aynı zamanda Rusya'nın kışkırtabileceği yeni savaşlardan ve krizlerden onların korunması anlamına da geliyor" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HİTAP ETTİ

Ukraynalı üniversite öğrencilerine de hitap ettiğini belirten Zelenski, toplantıda Ukrayna'nın birçok şehrinden toplamda 25 Ukrayna üniversitesinden öğrencilerin yer aldığını ve öğrencilerle savaş sonrası yeniden yapılanma, gelecek yıllarda Ukrayna'nın güvelinin nasıl garanti altına alınacağı gibi konularda konuştuklarını söyledi. Ayrıca Zelenski, Ukrayna Eğitim Bakanı'na, geçici olarak işgal edilen tüm bölgelerden başvuranların basitleştirilmiş bir prosedürle Ukrayna üniversitelerine girmelerine izin verecek değişiklikleri hazırlaması talimatını verdiğini ifade etti.

"RUSYA, DONBAS'TA BASKIYI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Devam eden savaşa dair de bilgi veren Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Harkiv bölgesinin kurtarılmasına devam ettiğini ancak Donbas'ta Rusya'nın baskıyı artırmaya çalıştığını aktardı. Zelenski, "Çernihiv bölgesindeki Rus saldırıları, özellikle Desna'daki korkunç saldırı, enkaz temizleme devam ediyor, birçok ölü var. Odesa bölgesinde ve Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar, Donbas tamamen yok edildi. Tüm bunların Rusya için herhangi bir askeri açıklaması yok ve olamaz. Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir" şeklinde konuştu. Bunun Ukrayna halkının 'soykırımı' olarak nitelendirileceğini ve Rusya'nın adalet önüne çıkarılacağını söyleyen Zelenski, "Ukrayna'da bir Rus savaş suçlusuna karşı ilk dava çoktan başladı. ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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