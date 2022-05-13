Zelenski, "Direkt olarak Putin ile görüşmeye hazırım" dedi sonra şartını açıkladı: Önce topraklarımızı terk edin - Son Dakika

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşı neticesinde iki ülke arasında yapılan görüşmelerde bir türlü uzlaşma sağlanamadı. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "doğrudan" görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Zelenski, İtalya'nın RAI 1 televizyonuna verdiği demeçte, "Başkan olarak Putin'le konuşmaya hazırım, ama sadece onunla. Herhangi bir aracısı olmadan. Ve diyalog çerçevesinde, ültimatomlarla değil" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKIN"

Ukrayna'nın, "barış anlaşması için Putin'in itibarını kurtaracak önerilere taviz vermeyeceğini" kaydeden Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini söyledi.

Zelenski, "24 Şubat'tan beri işgal ettiğiniz topraklarımızdan çıkın. Bu, herhangi bir şey hakkında konuşmanın ilk net adımı" ifadelerini kullandı.