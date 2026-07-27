Zelenski: İran\'a Güvenemeyiz

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'nın, Kuzey Kore ve Çin'in yanı sıra İran ile askeri koordinasyonunu derinleştirdiğini söyleyerek, İran için "Bu insanlara güvenemeyiz. Çünkü daha en başında İran, bizim tarafımızdan herhangi bir kışkırtıcı adım atılmadan, Rusya'ya silah temin etti" dedi.

İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky News'e konuşan Zelenski, "Kuzey Kore'nin, Rusya'ya 30 bin asker gönderebileceğini, İran'ın ise ilave füze sağlayabileceğini" öne sürdü.

İran'ın Ukrayna'ya olası bir saldırısından endişe duyup duymadığı sorulan Zelenski, Tahran'ın Rusya'ya silah sağlayarak zaten savaşa dahil olduğunu ifade etti.

Zelenski, "Bu insanlara güvenemeyiz. Çünkü daha en başında İran, bizim tarafımızdan herhangi bir kışkırtıcı adım atılmadan, Rusya'ya silah temin etti. Yeni bir cephe açılmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız... Ancak İranlılar ve Kuzey Koreliler zaten bize saldırdı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ilişkiler son dönemde savunma iş birliği ve asker sevkiyatı iddialarıyla gündeme gelirken, iki ülke arasında imzalanan karşılıklı savunma anlaşması kapsamında, Ekim-Kasım 2024'te yaklaşık 11-12 bin Kuzey Kore askeri Rusya'ya gönderilmişti. Güney Kore istihbarat kurumları raporuna göre ise 6 binden fazla Kuze Koreli asker hayatını kaybetti.

Rusya ile Çin ise 7 Temmuz'da Qingdao açıklarında "Joint Sea-2026" tatbikatını düzenleyip ardından Pasifik Okyanusu'nda ortak devriyelere çıkmıştı. Batılı analistler, Rusya'nın torpido tasarımı ve denizaltı savunma harbi alanlarında da Çin ile iş birliği yaptığına inanıyor.

NE OLMUŞTU

İran Dışişleri Bakanlığ, 25 Temmuz Cumartesi günü yayınladığı bildiride, Hazar Denizi'nde ticari bir gemiye düzenlenen ve bir denizcinin ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına yol açan saldırı nedeniyle Ukrayna'yı kınamıştı.

Tahran'ın bu ihbarı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Orta Doğu'daki uydu gözlem verilerini İran'a aktararak, bölgedeki saldırıları yönlendirmesine yardımcı olduğunu öne sürmesinin ardından yapıldı.

Zelenski, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın "Hazar Denizi'nde, İran'ı da kapsayan askeri kargo sevkiyatlarında kullanılan gemilere yönelik uzun menzilli saldırılarda çok güçlü sonuçlar elde ettiğini" ifade etmişti.