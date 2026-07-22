Zelenskiy'den Rus Hedeflerine Operasyon - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rus Hedeflerine Operasyon

Zelenskiy\'den Rus Hedeflerine Operasyon
22.07.2026 12:41
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Ukrayna, Rusya'nın lojistik merkezleri ve 5 gemisini vurdu, barış çağrısı yaptı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini, bir petrol deposunu ve Karadeniz ile Azak Denizi'ndeki 5 Rus gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusuna insansız hava aracı (İHA) parçaları, navigasyon ekipmanları ve diğer donanımları tedarik eden Krasnodar ile Stavropol bölgelerindeki önemli lojistik merkezlerini vurduklarını açıkladı. Operasyonlar kapsamında bir petrol deposunu da hedef aldıklarını belirten Zelenskiy, Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rusya'nın 'gölge filosuna' ait bir tanker ile 4 kargo gemisini de vurduklarını kaydetti.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetleri personeline teşekkür ederek, "Savaşı haklı olarak evine, Rusya'ya geri getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında barışa duyulan ihtiyaca dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus tarafına bu yöndeki tüm teklifleri sunduğunu ve Rusya'nın diplomasi masasına oturmaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Karadeniz, Krasnodar, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

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