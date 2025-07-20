Zelenskiy\'den Rusya\'ya Müzakere Teklifi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, " İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı olan ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini aktararak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır" dedi.