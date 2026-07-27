Zelenskiy'den Rusya'ya Uzun Menzilli Saldırılar - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rusya'ya Uzun Menzilli Saldırılar

Zelenskiy\'den Rusya\'ya Uzun Menzilli Saldırılar
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Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki petrol tesislerini hedef alarak savaş finansmanını azaltmayı planlıyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattından 1300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeler dahil olmak üzere, Rusya'nın iç kesimlerindeki bazı petrol tesislerini ve ihracat terminallerini hedef aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus topraklarına yönelik 'uzun menzilli yaptırım' olarak nitelendirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Rostov bölgesinde bir ihracat terminalinin başarıyla vurulduğunu belirtti. Söz konusu saldırıların, sınırın 1300 kilometre uzaklığında yer alan Udmurtya Cumhuriyeti ile Yaroslavl bölgesindeki petrol tesislerini de hedef aldığını aktaran Zelenskiy, bu adımlarla Rusya'nın savaşı finanse etme kapasitesini azaltmayı planladıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusuna Rusya'nın derinliklerinde kabul edilen bölgelerdeki isabetli operasyonları için teşekkür eden Zelenskiy, "Verdiğimiz yanıtlarla, nihayetinde onurlu bir barış şansı olması için savaşı Rusya'ya geri taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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