Zelenskiy: Rusya Savaşımı Bitirmek İstemiyor - Son Dakika
Zelenskiy: Rusya Savaşımı Bitirmek İstemiyor

Zelenskiy: Rusya Savaşımı Bitirmek İstemiyor
25.03.2026 09:09
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ve müzakerelerde ilerleme olmamasına dikkat çekti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya savaşı bitirmek istemiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği son hava saldırılarını değerlendirdi. Rusya'nın, füze ve silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanarak özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapılarının da hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda 5'i çocuk 40 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, "Maalesef hayatını kaybedenler var" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların son dönemlerde kısmen kaldırılmasının Rusya'yı savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini öne sürerek, Moskova'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini bildirdi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde ABD'de görüşmeleri yapan Ukrayna müzakere heyetinin Kiev'e dönmesinden sonra toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Maalesef henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya savaşı bitirmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya Savaşımı Bitirmek İstemiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya Savaşımı Bitirmek İstemiyor - Son Dakika
