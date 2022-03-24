Zelenskiy: Savaş sırasında en kötü şey yardım taleplerine net cevap alamamaktır - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaş sırasındaki en kötü şey, yardım taleplerine net cevaplar alamamaktır" dedi.

Zelenski konuşmasında şunları kaydetti;

"Binlerce savaş uçağınız var! Ama henüz bize verilmedi. Tanklar istedik. Böylece Mariupol , Berdyansk, Melitopol ve diğerleri gibi yok olmakta olan şehirlerimizin engellerini kaldırabiliriz. Rusya 'nın yüz binlerce insanı rehin tuttuğu ve yapay kıtlık yarattığı şehirler- su yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok. En az 20.000 tankınız var! Ukrayna, tüm tanklarınızın yüzde birini istedi, yüzde birinin bize verilmesini veya satılmasını istedik! Ama henüz net bir cevabımız yok... Savaş sırasındaki en kötü şey, yardım taleplerine net cevaplar verememektir."'BUDAPEŞTE ANLAŞMASI UKRAYNA'DA BARIŞI SAĞLAMADI'Rusya'nın Ukrayna'dan sonra durmaya niyeti olmadığını belirten Zelenskiy, Baltık ülkeleri ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine doğru ilerleyeceğini ifade etti. Zelenski "'Budapeşte' zaten işimize yaramadı. Budapeşte Anlaşması. Ukrayna'da barışı sağlamadı" dedi. BUDAPEŞTE ANLAŞMASI

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldığında Ukrayna, Rusya'nın konuşlandırdığı 5 bine yakın nükleer başlıklı silahı Budapeşte Protokolü ile Rusya'ya teslim etmeyi kabul etmişti. BUnun karşılığında 1994'te Rusya, Ukrayna, İngiltere ve ABD tarafından imzalanan Budapeşte Protokolü ile hiçbir ülkenin Ukrayna'ya karşı güç veya tehdit kullanmayacağı, ülkenin bağımsızlığına ve mevcut sınırlarına saygı duyacağı sözü Ukrayna'ya verilmişti.