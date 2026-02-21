Zelenskiy ve Rutte\'den Önemli Görüşme

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmede diplomatik çalışmaların tüm önemli yönlerini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, birçok alanda görüşlerinin örtüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zelenskiy, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilecek bir sonraki üçlü müzakerelerin hazırlıkları ile tarafların pozisyonlarındaki olası değişiklikler hakkında güncel bilgileri Rutte'ye aktardığını kaydetti.

Görüşmede ülkenin enerji durumunun ve 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişimi kapsamındaki çalışmalara devam edilmesinin öneminin de masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, PURL aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapan tüm Avrupa ülkelerine minnettar olduğunu vurgulayarak Rutte'ye desteği için teşekkür etti.