Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü
Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü

04.02.2026 16:23
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir akaryakıt istasyonu, zeminin çökmesi sonucu yerin altına gömüldü. Olayın nedeni yakınlardaki bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları olabilir. Çökme sırasında bölgede iki dükkânın bulunduğu ve en az iki kişinin içeride olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşanan olay, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir akaryakıt istasyonu, zeminin aniden çökmesi sonucu adeta yerin altına gömüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, yolun önce yavaş yavaş çökmeye başladığı görülüyor. Ardından zemin bir anda tamamen açılıyor ve yaklaşık 15 metre derinliğinde dev bir çukur oluşuyor. O sırada çevrede bulunan insanlar can havliyle kaçışıyor.

Çukurun kenarında duran bazı kişiler panik içinde koşarak uzaklaşırken, bir araç da hızla olay yerinden ayrılıyor. Kısa süre içinde yükselen yoğun toz bulutu, birkaç dakika öncesine kadar ayakta olan akaryakıt istasyonunu ve yanındaki iş yerlerini tamamen görünmez hale getiriyor.

Yetkililer, çökme sırasında bölgede biri çiçekçi, diğeri şekerci olan iki dükkânın bulunduğunu ve en az iki kişinin içeride olduğunu açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, bazılarının kırıklar nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

İlk değerlendirmelere göre, bu korkutucu çöküntünün nedeni yakınlardaki bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları olabilir. Kazı nedeniyle zeminin zayıfladığı ve çökmenin bu yüzden meydana geldiği düşünülüyor.

Olayın ardından polis ve belediye ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çevredeki binaların ve tesislerin güvenliği için detaylı teknik incelemeler başlatıldı. Yetkililer, benzer bir tehlikenin yaşanmaması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Bu olay, Kahire'de son iki ay içinde yaşanan ikinci büyük çöküntü vakası oldu. Kentte yaşayanlar, benzer bir olayın tekrar yaşanmasından endişe ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında da Yeni Kahire bölgesinde benzer bir çöküntü meydana gelmiş, bunun bir su hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı açıklanmıştı. Dünyanın farklı bölgelerinde de benzer olayların yaşanması, altyapı güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.

