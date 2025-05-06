Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler - Son Dakika
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Dünya

Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de, bir tencere yemek için arbede yaşandı. Arbede esnasında kaydedilen görüntülerin altına ''Dünya hala uyuyor! İnsanlık adına utanç verici görüntüler'' şeklinde yorumlar yapıldı.

06.05.2025 09:49
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İsrail'in aylardır sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya kalan Gazze'de, temel yaşam malzemelerine erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Açlık ve çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren siviller, bir tencere yemek için bile kıyasıya bir mücadele vermek zorunda kalıyor.

İNSANLAR YEMEK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİ

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırılar nedeniyle gıda tedarikinin neredeyse tamamen durduğu bölgede, bir grup sivilin dağıtılan sıcak yemeğe ulaşmak için birbirleriyle itiştiği anlar kameralara yansıdı. Kalabalığın arasında yaşanan arbede, Gazze'deki açlık krizinin geldiği boyutu ortaya koydu.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ"

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı videonun altına "Dünya hâlâ uyuyor", "İnsanlık adına utanç verici" gibi ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Zulüm altındaki Gazze\'den insanlık adına utanç verici görüntüler

Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ozan:
    Müslümanım diye geçinen bizlerde sofrada 10 çeşit yemek yoksa beğenmeyiz sofrayı Allah sonumuzu hayır etsin 63 6 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    HİÇBİRŞEY YAPAMAMAK OKADAR ACI BİRŞEYKİ ŞÖYLE DÜŞÜNÜYORUM BU ZULÜM GAZZEDEKİLER İÇİN BİR MÜKAFATA DÖNÜŞEBİLİR FAKAT BİZ BU MANZARAYI FİLİM SEYREDER GİBİ BAKARKEN BİZEDE AZABA DÖNÜŞEBİLİR HİÇ KİMSE BUGÜNÜM NEKADAR NEŞELİ GEÇTİ DİYE SEVİNMESİN 33 1 Yanıtla
  • Baarn22!:
    hic hayir edermi Rabbim kimi selde kimi depremde kimi yanginda cehennemi dunyada yasatiyor ama kimse kendine yakistirmiyor olumu Bu zulum surdukce kimse rahat olum beklemesin 19 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    MANDA YOĞURDU MEDİNE HURMASI İLE BESLENENLER NEREDE 11 6 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Bizdeki İsrail sevdalıları da İsraile destek veren ürünleri almaya devam etsin 6 0 Yanıtla
  • astragan:
    orada düzen ve nizam sağlayan bir güç yok mu? daha yemek dağıtılamıyorsa kim neyin savaşını nasıl veriyor? nerede tugaylar, uçurtmalar? 3 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Bizim ülkede chp lileri doyuramadı bir türlü 2 2 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sahibi olmayan bir millet Zaten kimse kalmadı bombayla ölmeyenler de açlıktan ölüyor yazıklar olsun 4 0 Yanıtla
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