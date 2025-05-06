Zulüm altındaki Gazze\'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İsrail'in aylardır sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya kalan Gazze'de, temel yaşam malzemelerine erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Açlık ve çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren siviller, bir tencere yemek için bile kıyasıya bir mücadele vermek zorunda kalıyor.

İNSANLAR YEMEK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİ

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırılar nedeniyle gıda tedarikinin neredeyse tamamen durduğu bölgede, bir grup sivilin dağıtılan sıcak yemeğe ulaşmak için birbirleriyle itiştiği anlar kameralara yansıdı. Kalabalığın arasında yaşanan arbede, Gazze'deki açlık krizinin geldiği boyutu ortaya koydu.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ"

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı videonun altına "Dünya hâlâ uyuyor", "İnsanlık adına utanç verici" gibi ifadelerle tepkisini dile getirdi.