ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Son Dakika › Eğitim › 2024-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?