39 yıllık öğretmen İdris Demirci, Osmaniye'de son dersinin ardından emekli oldu - Son Dakika
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39 yıllık öğretmen İdris Demirci, Osmaniye'de son dersinin ardından emekli oldu

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39 yıllık öğretmen İdris Demirci, Osmaniye\'de son dersinin ardından emekli oldu
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39 yıllık öğretmen İdris Demirci, Osmaniye\'de son dersinin ardından emekli oldu
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Osmaniye merkezdeki Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65), 39 yıllık görev süresini tamamlayıp emekliye ayrıldı. Demirci, son dersinden sonra öğrenci ve meslektaşlarının alkışlarıyla okuldan uğurlandı; ona çiçek takdim edildi.

Osmaniye'de 39 yıldır öğretmenlik yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65), emekliye ayrıldı. Demirci, son dersinin ardından öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde görev yaptığı okuldan uğurlandı.

Osmaniye merkez Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65) için emekliliği dolayısıyla veda programı düzenlendi. 39 yıllık meslek hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan Demirci, son dersinin ardından okul koridorlarında öğrencileri ve meslektaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Kendisine çiçek takdim edilen Demirci, okulun merdivenlerinden alkışlar eşliğinde son kez inerken öğrencilerine el sallayarak veda etti. Duygusal anların yaşandığı programda Demirci, 39 yıllık öğretmenlik mesleğine alkışlarla veda etti.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriNecmettin ErbakanOsmaniyeGüncelEğitimSon Dakika

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