4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi, Doç. Dr. Arkan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Arkan, iki gün süren zirve boyunca eğitim alanındaki sorunların ele alındığını ve eğitimin sürdürülebilir bir gelecek için kritik rol oynadığına vurgu yapıldığını söyledi.

Zirvedeki tartışmaların, eğitimin dönüştürücü gücüne odaklanmayı sağladığına dikkati çeken Arkan, 'Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için bir katalizör görevi görmesini istiyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmalarda daha dengeli ve daha adil bir eğitim sürecinin resmini çizmeye devam ediyoruz. Daha iyi bir diyalog ve karşılıklı fikir alışverişine dayalı bir eğitim ortaya koyarak, sorunları birlikte çözebilmek için yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Arkan, zirvede kurulan bağlar ve ortaya çıkan enerjiyle gelecek yılın zirvesine daha yeni eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanacaklarını belirterek, "Birlikte daha parlak ve adil bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. Daha yenilenmiş bir enerjiyle hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz." dedi.

Zirvenin kapanışında, Türkiye Maarif Vakfı okullarındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen örnek ve yenilikçi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme gayesiyle verilen 'İyi Örnek Ödülleri' sahiplerine takdim edildi.