4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi
23.09.2025 17:39  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arkan: - "Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için katalizör görevi görmesini istiyoruz"

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi, Doç. Dr. Arkan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Arkan, iki gün süren zirve boyunca eğitim alanındaki sorunların ele alındığını ve eğitimin sürdürülebilir bir gelecek için kritik rol oynadığına vurgu yapıldığını söyledi.

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

Zirvedeki tartışmaların, eğitimin dönüştürücü gücüne odaklanmayı sağladığına dikkati çeken Arkan, 'Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için bir katalizör görevi görmesini istiyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmalarda daha dengeli ve daha adil bir eğitim sürecinin resmini çizmeye devam ediyoruz. Daha iyi bir diyalog ve karşılıklı fikir alışverişine dayalı bir eğitim ortaya koyarak, sorunları birlikte çözebilmek için yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

Arkan, zirvede kurulan bağlar ve ortaya çıkan enerjiyle gelecek yılın zirvesine daha yeni eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanacaklarını belirterek, "Birlikte daha parlak ve adil bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. Daha yenilenmiş bir enerjiyle hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz." dedi.

4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi

Zirvenin kapanışında, Türkiye Maarif Vakfı okullarındaki öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen örnek ve yenilikçi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme gayesiyle verilen 'İyi Örnek Ödülleri' sahiplerine takdim edildi.

Son Dakika

Son Dakika Eğitim 4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel faciasında Özcan’ı zora sokacak itiraf Kritik göreve akrabasını getirmiş Otel faciasında Özcan'ı zora sokacak itiraf! Kritik göreve akrabasını getirmiş
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na tehdit: İzin verilmeyecek İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit: İzin verilmeyecek
Konyaspor’dan kırmızı kart itirazı Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor
Plajda mide bulandıran görüntüler Şezlongda otururken tuvaletini yaptı Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı
Ali Koç’tan veda mektubu Ali Koç'tan veda mektubu

17:27
Trump: Gazze’de barışta ısrarcıyım ama Filistin’i tanımak Hamas’a ödül
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül
17:14
BM’de prompteri bozulan Trump’ın zor anları
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları
16:50
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres’ın sözleriyle salon buz kesti
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'ın sözleriyle salon buz kesti
16:41
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma Galatasaray’ın kasası tıka basa dolacak
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak
16:32
Asgari ücretli, memur, emekli İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
16:10
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
15:52
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 17:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: 4. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.