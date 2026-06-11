60+ Tazelenme Üniversitesi Kayıtları Başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinde yeni dönem kayıt süreci başladı. Ön kayıtlar 26 Haziran'a kadar sürecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) başlatılan ve bölgedeki yaş almış bireylerin yoğun ilgi gösterdiği 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi'nde yeni dönem kayıt süreci başladı. Dünyada "Üçüncü Yaş Üniversitesi" yaklaşımı olarak bilinen ve son yıllarda Türkiye'de giderek yaygınlaşan Tazelenme Üniversitesi modeli, yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal, ve psikolojik iyilik halini destekleyen önemli eğitim modellerinden biri haline geldi. Artan yaşam süresiyle birlikte, yalnızca daha uzun yaşamak değil; daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha üretken yaş almak günümüz toplumlarının temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu anlayış doğrultusunda yürütülen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi, yaşlı bireylerin üniversite ortamında yeniden öğrenci olma deneyimi yaşamalarına, sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve aktif yaşam becerilerini geliştirmelerine durum sağlıyor. Program kapsamında katılımcılar; sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi, egzersiz ve fiziksel aktivite uygulamaları, dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı, beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, psikoloji ve mental iyi oluş, güncel sağlık konuları, kültür, sanat ve sosyal yaşam etkinlikleri, sosyal katılım ve gönüllülük çalışmaları gibi çok sayıda alanda eğitim ve uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı buluyorlar.

Rektör Türkdoğan'dan yaş almış bireylere başvuru daveti

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaş almış bireyler için birçok proje ve program geliştirildiğine dikkat çekti. Rektör Türkdoğan, yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde yaşlı dostu toplum yaklaşımları, bireylerin fiziksel sağlık kadar sosyal katılım, öğrenme fırsatları ve toplumsal üretkenliklerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Tazelenme Üniversitesi modeli de bu dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olarak görülüyor. Program kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve etkinlikler sayesinde katılımcıların, daha aktif yaşam alışkanlıkları geliştirmesi, sosyal izolasyonun azaltılması, yeni beceriler kazanması, üniversite yaşamını yeniden deneyimlemesi, yaşam durumu ve özgüven düzeylerinin desteklenmesi ve toplumsal katılım süreçlerinde daha görünür hale gelmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde sürdürülen bu proje, yalnızca bireysel kazanımlar üretmekle kalmamakta; aynı zamanda yaşlılığa yönelik toplumsal algının dönüşmesine katkı sağlayan önemli sosyal sorumluluk ve toplumsal etki projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Yeni dönem kayıtlarının Haziran ayı içerisinde alınacağı programda, 60 yaş ve üzeri bireylerin başvuruları kabul edilecek. Bu güzel projemize tüm yaş almış bireylerimizin başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi.

Koordinatör nalbant program detaylarını anlattı

Proje, yaş almış bireylerin yeniden sosyalleşmelerini, kampüs yaşamını deneyimlemelerini, yeni arkadaşlıklar kurmalarını ve yaşamın ileri dönemlerinde üretkenliklerini sürdürmelerini destekleyen bütüncül bir model sunuluyor. Proje Yürütücüsü ve Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant tarafından yapılan açıklamada, "Yaş almak; öğrenmenin, üretmenin ve toplumsal yaşamın sonu değildir. Tam tersine bireylerin deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve aktif yaşamlarını sürdürebilecekleri yeni bir dönemdir. Tazelenme Üniversitesi, yaşlı bireylerin yalnızca eğitim aldığı bir ortam değil; aynı zamanda kendilerini yeniden keşfettikleri, sosyal bağlarını güçlendirdikleri ve yaşam kalitelerini artırdıkları önemli bir yaşam alanıdır." dedi. - ANTALYA