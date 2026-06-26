64 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika
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64 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu

64 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu
26.06.2026 14:37
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Mustafa Kök, yarım kalan eğitim hayalini 64 yaşında tamamlayarak üniversiteden mezun oldu.

Niğde'de yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Kök, yıllar önce yarım kalan eğitim hayalini azmi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüştürdü. Ortaokul ve liseyi açık öğretim yoluyla tamamlayan Kök, üniversiteyi ise bölüm dördüncüsü olarak bitirerek mezuniyet sevincini çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşadı.

Kazak Türklerinin yaşadığı Niğde'nin Ulukışla ilçesi Altay köyünde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Kök, eğitimin yaşının olmadığını gösteren örnek bir başarı hikayesine imza attı.

İlkokulun ardından ekonomik şartlar nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Kök, yıllar sonra yeniden sıralara dönerek önce ortaokul ve liseyi açık öğretim sistemiyle tamamladı, ardından girdiği üniversite sınavında başarılı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne yerleşti.

22 Eylül 2022'de başladığı üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Kök, dört yıllık eğitim sürecini bölüm dördüncüsü olarak bitirdi. Mezuniyet töreninde kep atan Kök, bu anlamlı gününü çocukları, torunları ve ailesiyle birlikte kutladı.

"Okuyamamış olmanın eksikliğini hep hissettim"

Mustafa Kök, "Ben okuyamadım ama çocuklarım okusun istedim. Onların eğitim hayatında her zaman yanlarında oldum. Ancak kendi içimde okuyamamış olmanın eksikliğini hiçbir zaman unutamadım" dedi.

Okuduğu bölümün tarih ve Türk dünyasıyla ilgili olması nedeniyle geçmişten gelen bilgi birikiminin kendisine avantaj sağladığını ifade eden Kök, özellikle Kazak Türkçesine hakim olmasının derslerinde başarılı olmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Başarısında akademisyenlerin büyük payı olduğunu belirten Mustafa Kök, eğitim sürecinde kendisine destek veren tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek, "Çok şükür bugün mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Peygamber Efendimizin 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' hadisini hayatımda yaşamış oldum diye düşünüyorum. Okumanın yaşı yok. İnsan ne zaman isterse o zaman başlayabilir. Yeter ki azmetsin ve vazgeçmesin" dedi.

Yeni hedefi yüksek lisans

Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Mustafa Kök, eğitim yolculuğunu burada sonlandırmayı düşünmediğini belirtti.

Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans yapmayı hedeflediğini söyleyen Kök, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade ederek, gençlere ve eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan herkese umut olmak istediğini dile getirdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 64 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika

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