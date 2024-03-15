İstanbul Esenyurt'taki Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Nisa P., her ay ödemesi devlet tarafından yapılan servis şoförünün "Fabrikadaki işçilerin çıkış saatine yetişemiyorum" diyerek kendisini almaması nedeniyle uzun süredir okuluna devam edemiyor.
Down sendromlu kızının yaşadığı sıkıntıyı anlatan anne Derya P., "Servis çocuğu almıyor diye okula gittik. Okul yönetimi tutanak tuttu. Ancak çözüm olmadı. Ardından ilçe milli eğitime gittik. Onlar da 'olur mu öyle şey?' diyerek duruma tepki gösterdiler. Oradan da bir sonuç çıkmadı" dedi.
Servis şoförünün başka bir fabrikanın işçilerini de aldığını belirten anne, "Benim kızım down sendromlu. Diğer çocuklar kadar eğitim görmek onun da hakkı... Bir anne olarak kızım için elimden geleni yapıyorum. Ancak her ay devletten parasını alan servis şoförünün 'Diğer fabrikaya yetişemiyorum' diyerek kızımı okulundan mahrum bırakması maalesef elimi kolumu bağlıyor" diyerek duruma isyan etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Derya P., "Tek isteğim kızımın eğitim hayatından geri kalmaması. Ben hayatımı ona adadım. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Eğitim › Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor - Son Dakika
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Rektör Erdal, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve Anadolu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilere örnek olmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Her ay belirledikleri bir kitabı okuyan öğretmenler, şubat ayında Jules Payot'un 'İrade Terbiyesi' adlı kitabını bitirdi. Öğretmenler, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve örnek olmak amacıyla mart ayında İskender Pala'nın 'Bülbülün Kırk Şarkısı' adlı eserini okuyacaklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencilerle sahur yaparak, sınav kütüphaneleri kuracaklarını ve eğitim yardımı alan öğrenci sayısını artıracaklarını açıkladı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'SİBERAY' programı çerçevesinde öğrencilere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında seminer verdi. Toplamda 85 ortaokul öğrencisine seminer düzenlendi ve güvenli internet kullanımı, temel güvenlik kuralları ve trafik kuralları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret ederek yönetim birimleri ve yöneticiler konusunda bilgi aldı. Başkan Özcan, öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve öğretmenlere teşekkür etti.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları, 17 Mart Pazar günü yapılacak. Sınavlar, farklı illerde ve Ankara'da gerçekleştirilecek olup, toplamda binlerce adayın katılımı beklenmektedir. Sınav sonuçları ise 17 Nisan'da açıklanacak.
Bolu'da bulunan Behiye Baysal Ortaokulu'nun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkmasıyla kırıldı ve 2 öğrenci su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kütahya'da emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, daha önce bağışçıların katkılarıyla kütüphane oluşturulmasına yardım ettiği okulların kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteğinde bulunuyor. Aktürk, bağışçılardan gelen Kur'an-ı Kerim'leri okul kütüphanelerine götürerek öğrencilerle buluşturuyor. Okul idarecileri ve öğrenciler, Aktürk'e teşekkür etti.
Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvurularını almaya başladı. Enerji tasarrufu temalı yarışmaya Eskişehir'deki öğrenciler katılabilecek. Son başvuru tarihi 8 Nisan olan yarışmanın sonuçları 22 Nisan'da açıklanacak. Ödül töreni aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek.
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