Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor - Son Dakika
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Eğitim

Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor

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Esenyurt'ta 12 yaşındaki down sendromlu Nisa P., kendisini her sabah evden alıp okula götürmesi gereken servis şoförünün keyfi uygulaması yüzünden uzun süredir okuluna gidemiyor. Kızının okulundan mahrum kalmasına isyan eden anne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunarak "Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar" dedi.

15.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:53
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İstanbul Esenyurt'taki Yusuf Özvatan Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Nisa P., her ay ödemesi devlet tarafından yapılan servis şoförünün "Fabrikadaki işçilerin çıkış saatine yetişemiyorum" diyerek kendisini almaması nedeniyle uzun süredir okuluna devam edemiyor.

NEREYE GİTTİYSE ÇÖZÜM BULAMADILAR

Down sendromlu kızının yaşadığı sıkıntıyı anlatan anne Derya P., "Servis çocuğu almıyor diye okula gittik. Okul yönetimi tutanak tuttu. Ancak çözüm olmadı. Ardından ilçe milli eğitime gittik. Onlar da 'olur mu öyle şey?' diyerek duruma tepki gösterdiler. Oradan da bir sonuç çıkmadı" dedi.

Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki bir çocuk okula gidemiyor

"HER AY PARASINI ALAN ŞOFÖRÜN..."

Servis şoförünün başka bir fabrikanın işçilerini de aldığını belirten anne, "Benim kızım down sendromlu. Diğer çocuklar kadar eğitim görmek onun da hakkı... Bir anne olarak kızım için elimden geleni yapıyorum. Ancak her ay devletten parasını alan servis şoförünün 'Diğer fabrikaya yetişemiyorum' diyerek kızımı okulundan mahrum bırakması maalesef elimi kolumu bağlıyor" diyerek duruma isyan etti.

Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki bir çocuk okula gidemiyor

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Derya P., "Tek isteğim kızımın eğitim hayatından geri kalmaması. Ben hayatımı ona adadım. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar" ifadelerini kullandı.

Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Esenyurt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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