Adana'da üniversite öğrencilerine yurt yerleşkesinde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Adana'da üniversite öğrencilerine yurt yerleşkesinde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

Adana\'da üniversite öğrencilerine yurt yerleşkesinde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı
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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler ve ailelerini "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi kapsamında Fevzi Çakmak Yurt Müdürlüğü yerleşkesinde bilgilendirdi. Stantta terör, uyuşturucu, kişisel veriler ve sosyal medya konularında bilgi verilirken KADES ile UYUMA uygulamaları da tanıtıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler ve ailelerini "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi kapsamında bilgilendirdi.

Fevzi Çakmak Yurt Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan stantta, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Siber, Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Ekipler, yurda yeni kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucunun zararları, kişisel verilerin korunması ile internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilerin yeni geldikleri şehirde kendilerini güvende hissetmelerinin amaçlandığı etkinlikte, terörle mücadelede aile ve toplum desteğinin önemine de dikkat çekildi.

Stantta ayrıca kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA uygulamaları tanıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Adana'da üniversite öğrencilerine yurt yerleşkesinde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da üniversite öğrencilerine yurt yerleşkesinde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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