Adıyaman\'da 145 bin 698 öğrenci, 315 yeni derslikte ders başı yaptı

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, deprem sonrası yapımı tamamlanan 17 yeni okul ve 315 derslikle başladı. Kent genelinde 145 bin 698 öğrenci ders başı yaptı.

6 Şubat depremlerinin ardından eğitim altyapısının yeniden güçlendirildiği Adıyaman'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vatan İlkokulu'nda İlköğretim Haftası programı düzenlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla başlayan etkinliklerde öğrenciler, halk oyunları ve geleneksel sokak oyunlarıyla yeni eğitim döneminin ilk gününü kutladı.

Kent genelinde 12 bin 350 öğrenci ise ilk kez 1. sınıfa başlamanın heyecanını yaşadı. Toplam 145 bin 698 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla sınıflarındaki yerini aldı.

Deprem öncesinde 6 bin 247 dersliğin bulunduğu Adıyaman'da, yapılan çalışmalarla derslik sayısı 7 bin 477'ye yükseldi. Böylece kentte derslik sayısında deprem öncesine göre yüzde 19,60 oranında artış sağlanırken, 1.230 yeni derslik eğitim öğretime kazandırıldı.

Vatan İlkokulu'nda düzenlenen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "2021-2022 Eğitim öğretim yılımız öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Birinci sınıfa başlayan 12 bin 350 öğrencimizin toplamda ise 146 bin öğrencimizin okul heyecanını paylaşıyor. Fiziksel imkanları deprem öncesine göre yüzde 20 artmış, derslik sayısı yüzde 20 artmış. Bugün itibariyle 17 okulumuzda 315 dersliği öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle vatanına, milletine, bayrağına sevdalı, içinden çıktığı topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde güçlü Türkiye'yi oluşturabilecek nesiller yetiştirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise konuşmasında, "6 Şubat depreminde ağır bir imtihan yaşayan Adıyaman'ımız, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin eşsiz dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkmaktadır.

Bu yeniden inşa sürecindeki en büyük önceliğimiz çocuklarımızın geleceğidir. Çünkü bir şehri yalnızca binalarıyla değil, çocukların hayalleriyle yeniden inşa ederiz. Deprem öncesinde 6.247 olan destek sayımızı bugün 7 bin 477'ye ulaştırdık. Aslında 5 bin 317'ye kadar düşmüştü. Okullarımızdan yıkılanlar olmuştu. Ağır hasar alanlar olmuştu. Bugün yaklaşık yüzde 20 oranında deprem öncesine göre destek sayımızı arttırdık" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, her zaman eğitime verdiklerini söyleyerek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılar diledi.

Program, öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.