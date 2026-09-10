ADÜ\'ye 10 masaüstü bilgisayar daha alındı, toplam destek 60\'a ulaştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından, üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik ve fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Üniversitenin idari birimlerinden gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 10 adet masaüstü bilgisayar alımı gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar Üniversitenin çeşitli fakülte, laboratuvar ve idari birimlerine toplam 60 adet bilgisayar desteği sağlandı.

Öğrenciler ve personelin hizmetine sunulan ADÜ Restoranın fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ise restorana salon tipi klimalar taktırılarak daha konforlu bir kullanım ortamı oluşturuldu.

Üniversitenin eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerinde kullanılan teknolojik altyapının yanı sıra sosyal alanlarının da geliştirilmesine katkı sunan çalışmalar kapsamında, elde edilen kaynaklar Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeye devam ediliyor.