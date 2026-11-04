Afşin'de polis ve jandarma öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
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Afşin'de polis ve jandarma öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi verdi

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Afşin\'de polis ve jandarma öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi verdi
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Afşin'de polis ve jandarma ekipleri ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik, güvenli yolculuk, siber güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi verdi. Eğitimde okul servisi kuralları anlatıldı ve 'Bir Kural, Bir Ömür' çalışmasıyla trafik kurallarının önemi vurgulandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik polis ve jandarma ekiplerince trafik kuralları, güvenli yolculuk, siber güvenlik ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin erken yaşta bilinçlendirilmesi amacıyla güç birliği yaparak bilgilendirme semineri düzenledi. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; öğrencilere trafik kurallarının önemi, güvenli ulaşım ilkeleri ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar aktarıldı.

Eğitim semineri kapsamında ayrıca günümüzün önemli konuları arasında yer alan siber güvenlik ile akran zorbalığı başlıklarında da öğrencilere bilgilendirme sağlandı.

"Bir Kural, Bir Ömür" farkındalık çalışmasıyla trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, öğrencilerin soruları da ekiplerce yanıtlandı.

Kaynak: İHA
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