Ağrı\'da 5. sınıf öğrencilerine uyum ziyareti yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Uyum Haftası kapsamında 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek 5. sınıfa başlayan öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Fırat Güzelyüz ile gerçekleştirdiği ziyarette okulun konferans salonunda velilerle buluştu.

Velilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakan, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarısında ailelerin ilgi ve desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini yakından takip etmeleri, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmaları ve okul yönetimiyle işbirliği içinde olmalarının öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştıracağını belirten Çakan, okul-aile iletişiminin güçlü tutulması gerektiğini ifade etti.

Çakan, okul kapısından içeri giren her öğrenciyi emanet olarak gördüklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin bir bütün olarak ele alındığını kaydetti.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Çakan, 5. sınıf öğrencileriyle sohbet ederek yeni okullarındaki ilk günlerine ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi.

Öğrencilere öğretmenlerini dikkatle dinlemeleri, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmaları ve merak ettikleri konuları sormaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Çakan, öğrencilerin okulda kendilerini güvende ve değerli hissetmelerinin önemini vurguladı.

Ziyaretin son bölümünde öğretmenlerle bir araya gelen Çakan, yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcı, öğrencilerin okula uyum süreci ve velilerle yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarı dileyen Çakan, öğrencilerin eğitim yolculuğunda öğretmen rehberliği ile aile desteğinin önemine değindi.