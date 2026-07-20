Ağrı\'da Eğitimde Yenilikler

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek için veda programı gerçekleştirildi.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

Programda katılımcılarla bir araya gelen Kökrek, görev yaptığı süre boyunca eğitim ailesiyle güçlü bir birlik ve dayanışma içinde çalıştıklarını söyledi.

Ağrı'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Kökrek, kentten ayrılırken geride güzel dostluklar ve unutulmayacak hatıralar bıraktığını belirtti.

Mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Kökrek, "Bu şehirde geçirdiğim her gün benim için çok anlamlıydı. Hep birlikte çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için samimiyetle çalıştık. Her birinizin gayreti, fedakarlığı ve emeği bu hizmetlerin temelini oluşturdu. Ağrı'nın eğitimine hizmet etme fırsatı bulduğum için Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle kurduğumuz gönül bağını, paylaştığımız sevinçleri ve birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi daima hatırlayacağım. Eğer bilmeden, istemeden bir kırgınlığa sebep olduysam hakkınızı helal edin. Benim sizlere hakkım sonuna kadar helaldir. Yeni görev yerimde de Ağrı'yı ve burada görev yapan eğitim camiasını her zaman güzel duygularla anacağım. Kapım ve gönlüm sizlere her zaman açık olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yolunuzu ve bahtınızı açık kılsın."dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar Kökrek'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Program, il yöneticileri tarafından Kökrek'e çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.