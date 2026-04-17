Ağrı'da Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Ağrı'da Okul Güvenliği Toplantısı

Ağrı\'da Okul Güvenliği Toplantısı
17.04.2026 09:11
Ağrı'da okul ve yurt güvenliği için kapsamlı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, okul ve yurtların güvenliğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, il merkezinde görev yapan ilk, orta ve lise kademelerindeki okul müdürlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mevcut uygulamalar ele alınırken, eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel risklere karşı alınabilecek ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden gözden geçirildi. Ayrıca öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlara ilişkin güvenlik analizleri yapıldı.

Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan toplantıda, okullarda alınan tedbirlerin artırıldığı ve risk unsurlarına karşı gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı'da Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:57:28.
SON DAKİKA: Ağrı'da Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
